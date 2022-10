Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 25 ottobre: nuvoloso, a Roma più di 25 gradi Cielo nuvoloso su tutta la regione, temperature ancora alte. La minima a Rieti è di 13 gradi, mentre la massima si raggiunge a Roma, con più di 25 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Il termometro a Roma supera i 25 gradi centigradi in questo ultimo martedì 24 ottobre, l'ultimo del mese. Le temperature, in tutta la regione, sono comprese fra i 13 di Rieti e proprio i 26 gradi di massima nella capitale. Il sole, però, si nasconde dietro qualche nuvola: cielo limpido soltanto a Frosinone, mentre altrove qualche nuvola rischia di ingrigire la giornata di oggi.

Previsioni meteo e temperature oggi a Roma

Nella città di Roma la mattinata parte con qualche nuvola di troppo: il cielo coperto torna anche in serata. Dopo pranzo, nel primissimo pomeriggio, spazio al sole e al cielo sereno. Proprio in questa fase della giornata il termometro raggiunge i 26,5 gradi centigradi, la temperatura massima di questo martedì 24 ottobre: la minima, registrata nelle prime ore della mattina, non scende oltre i 17 gradi.

Previsioni meteo nelle province del Lazio martedì 25 ottobre

Temperature simili alla capitale anche in tutte le province della regione. A Rieti e Viterbo le temperature sono comprese, rispettivamente, fra i 13 e i 25 gradi e fra i 14 e i 24 gradi. Nel reatino la giornata è contraddistinta dal cielo limpido e il sole, qualche nuvola soltanto nel primo pomeriggio, fra le ore 13 e le 16. Simile la situazione nel viterbese, dove le nuvole arrivano con un paio ore di anticipo ma, anche in questo caso, lasciano lo spazio al sole a metà pomeriggio. Minima uguale ai due capoluoghi anche a Frosinone, dove le temperature sono comprese fra i 14 e i 25 gradi. Qui le previsioni meteo sono diverse rispetto al resto del Lazio: bel tempo e sole per tutto il giorno. A Latina, invece, il cielo è coperto e grigio tutto il giorno, si apre all'ora di pranzo, quando resta comunque velato da uno strato di nuvole più leggere: oggi nel capoluogo pontino le temperature si aggirano fra i 19 e i 25.