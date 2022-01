Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 18 gennaio: cielo sereno e freddo, giovedì arriva la pioggia Ancora cielo sereno sulla Capitale almeno fino a mercoledì, poi arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge anche di forte intensità.

A cura di Enrico Tata

Ancora cielo sereno sulla Capitale almeno fino a mercoledì, poi arriverà una nuova perturbazione che porterà piogge anche di forte intensità. Da venerdì, tuttavia, il sole dovrebbe tornare a splendere sulla città di Roma, ma le temperature saranno in calo. Su questo, però, occorrerà attendere gli ultimi aggiornamenti nelle prossime ore.

Per oggi, martedì 18 gennaio, il cielo resterà sereno e il vento soffierà debolmente da Est-Sud est, con le temperature comprese tra 4 e 13 gradi. Per la giornata di domani, mercoledì 19 gennaio, il cielo sarà ancora sereno con le temperature comprese tra 2 e 12 gradi. Per tutta la giornata di giovedì, invece, il cielo sarà coperto e non mancheranno le precipitazioni. Sulle zone più alte dei Castelli Romani possibilità di deboli nevicate nella notte tra giovedì e venerdì.

Nel fine settimana, come anticipato, il tempo dovrebbe migliorare e il fine settimana dovrebbe essere caratterizzato da cielo sereno su tutta la penisola. Già nella giornata di venerdì, spiegano gli esperti del sito di previsioni meteo 3bMeteo.com, si prevede un miglioramento nelle regioni del Nord e gradualmente sulle regioni centrali, mentre al Sud si verificherà qualche precipitazione. Le temperature saranno in generale diminuzione: "Nel weekend invece l'anticiclone sembrerebbe intenzionato a recuperare posizioni, espandendosi dall'Europa centro-occidentale verso l'Italia, anche se ostacolato da nuovi impulsi freddi in discesa da nord. Vista la distanza temporale la tendenza potrebbe subire modifiche". Per le previsioni del weekend, però, gli esperti consigliano di attendere gli aggiornamenti nei prossimi giorni.