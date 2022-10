Previsioni meteo Roma e Lazio martedì 11 ottobre: sole nella capitale, in provincia temporali Nella giornata di oggi, martedì undici ottobre, sono previste piogge e temporali a Rieti e Viterbo, mentre a Roma, Frosinone e Latina il cielo sarà nuvoloso.

A cura di Redazione Meteo

Immagine di repertorio

La giornata di oggi, martedì 11 ottobre, sarà segnata dal bel tempo e dalle temperature che in tutta la regione si aggireranno tra i ventidue e i ventiquattro gradi, ma anche dalle piogge in alcuni comuni del Lazio. Roma è la città dove la temperatura massima sarà più alta, mentre a Rieti la temperatura sarà più bassa rispetto alle altre province del Lazio.

In particolare, a Roma la temperatura minima sarà di quattordici gradi, mentre la massima non scenderà sotto i ventiquattro. Non sono previste piogge, ma il cielo sarà leggermente nuvoloso per gran parte della giornata. I venti soffieranno deboli per tutto il giorno.

La situazione sarà simile anche a Frosinone, dove invece le temperature andranno da una minima di tredici gradi a una massima di ventitré gradi. Anche qui non sono previste piogge, mentre il cielo sarà nuvoloso a tratti durante la giornata.

A Latina, invece, la temperatura minima sarà di sedici gradi, mentre la massima di ventiquattro. Non sono previste piogge, ma il cielo sarà nuvoloso in alcune ore della giornata. I venti saranno deboli per tutta la giornata.

Temporali sono invece previsti a Rieti nel pomeriggio. Secondo le previsioni meteo, le temperature saranno comprese tra undici e ventidue gradi, mentre forti temporali sono attesi per le 17. Dalle 18 continuerà a piovere, poi dovrebbe smettere per la notte.

Stessa cosa a Viterbo, dove pioverà verso le 20. Si tratta però di precipitazioni scarse e non di temporali com'è invece previsto nel reatino. Qui le temperature saranno comprese tra tredici e ventidue gradi, il cielo sarà nuvoloso e i venti molto deboli.