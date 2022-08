Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 22 agosto 2022: sole e nuvole sulla regione Le temperature sono comprese fra i 16 gradi di minima nel reatino e i 33 della capitale: sole alternato a nuvole su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Questa ultima intera settimana di agosto si apre con sole e cielo sereno, che soltanto a tratti diventa nuvoloso e temperature comprese fra le minime di 16 gradi e le massime di 33. Soprattutto nella capitale, però, si avverte molto caldo: attenzione all'esposizione all'aria aperta soprattutto nelle ore più calde della giornata.

Previsioni meteo Roma lunedì 22 agosto

Il cielo a Roma oggi non lascia spazio alle nuvole: un caldo sole caratterizza l'intera giornata, fatta eccezione per la mattina molto preso e la sera. Le temperature, più fresche soltanto nelle prime ore del mattino e in quelle della tarda serata, sono comprese fra le minime di 21 gradi e le massime di 33. Il picco viene raggiunto nelle ore centrali, fra le 13 e le 17: nel centro città, inoltre, occorre maggiore attenzione perché i gradi percepiti potrebbero essere di più.

Previsioni meteo Lazio: temperature minime a Rieti e massime a Frosinone

Esclusa la capitale, oggi è Frosinone la provincia più calda, con i suoi 31 gradi di massima (a fronte dei 19 di minima). Qui il cielo appare nuvoloso nelle ore centrali, ma anche più calde, della giornata. Stessa situazione meteorologica anche a Latina, dove le nuvole arrivano nel pomeriggio: qui le temperature sono comprese fra i 22 e i 30 gradi. Qualche nuvola anche a Viterbo, dal tardo pomeriggio verso sera, quando il cielo diventa coperto: le temperature qui oscillano fra le minime di 17 gradi e le massime di 30. Per concludere, la provincia più fresca, come spesso accade, è quella di Rieti, dove si registrano 16 gradi di minima e 29 di massima, nonostante la presenza dei caldi raggi solari per tutta la giornata, fatta eccezione per la tarda serata.