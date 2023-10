Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 16 ottobre 2023: cielo coperto, nuvole e pioggia Pioggia e temporali, con temperature che non superano i 21 gradi attesi a Roma: ecco l’arrivo dell’autunno anche nella regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre con le perturbazioni questa penultima settimana di ottobre. Oggi, lunedì 16 ottobre, tutta la regione Lazio appare coperta da nuvole scure. In molti territori si attendono temporali e piogge isolate. Le temperature, in calo, completano l'arrivo tardivo della stagione autunnale. La temperatura minima è di 12 gradi a Viterbo mentre la massima, come prevede Il Meteo.it, non supera i 21 gradi centigradi registrati a Roma.

Che tempo fa oggi a Roma

Come anticipato, anche nella capitale oggi sono attese piogge e forte calo di temperatura. Dopo una giornata di nuvole nere e cielo coperto, le prime piogge sono attese nel tardo pomeriggio, ma non si escludono piogge isolate in tutti i territori limitrofi. Le temperature oscillano fra i 18 e i 21 gradi centigradi.

Previsioni del tempo nelle province

Tempo dalle tinte autunnali anche nelle altre province. La temperatura più bassa della regione è attesa a Viterbo, dove il termometro non scende più in basso dei 12 gradi. La massima, invece, è sui 20 gradi. Anche in questo caso il cielo è nero per tutto il giorno, ma le piogge più intense si registrano soltanto in serata. Un grado in più nel reatino, dove il termometro oscilla fra i 13 e i 20 gradi centigradi. Il cielo è cupo dalla tarda mattinata, quando va via il sole, fino alla sera, quando inizia anche a piovere.

Perturbazioni più intense già a partire dalla parte centrale della giornata, invece, si registrano nella zona sud della regione. A Frosinone e Latina i termometri si muovono rispettivamente fra i 16 e 20 e 18 e 22 gradi centigradi. Il cielo scuro porta pioggia fin dalla tarda mattinata nel capoluogo pontino e a partire dall'ora di pranzo in quello ciociaro.

Nei prossimi giorni, dopo qualche schiarita, torneranno temporali nel fine settimana.