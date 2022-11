Previsioni meteo Roma e Lazio lunedì 14 novembre 2022: nuvole e pioggia Quella di oggi è una vera e propria giornata autunnale, con il brutto tempo che caratterizza tutta la regione Lazio e la capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Tornano nuvole e pioggia sulla regione Lazio e la capitale. Nella giornata di oggi, lunedì 14 novembre 2022, in molti territori sono attese piogge sparse e isolate e, soprattutto nella zona più a sud, come quella in provincia di Latina, anche temporali. Le temperature sono comprese fra i 6 gradi di minima registrati a Viterbo e i 18 di massima a Roma.

Previsioni meteo Roma

Nella capitale oggi le temperature restano miti, comprese fra gli 11 e i 18 gradi centigradi. Il cielo, invece, appare grigio e cupo: l'intera giornata è caratterizzata da nuvole sparse con piogge isolate soprattutto nelle prime ore della mattina, fino alle ore 8 circa e poi, di nuovo, nel pomeriggio, fra le ore 16 e l'ora di cena.

Previsioni meteo nelle province: Viterbo la città più fredda

Nella giornata di oggi la provincia di Viterbo si presenta come la più fredda con le sue temperature comprese fra i 6 gradi di minima e i 15 di massima. Qui il tempo, nonostante il clima più rigido, è sereno, con qualche nuvola soprattutto nella parte centrale della giornata. Altra città fredda oggi resta Rieti, dove le temperature sono comprese fra gli 8 e i 13 gradi. Anche qui il cielo è nuvoloso, ma nella mattinata sono molte le piogge sparse nel reatino. Diversa, invece, la situazione nelle due province più a sud dove, oltre alle nuvole, si attendono anche forti piogge.

A Frosinone, tutta la giornata è caratterizzata da precipitazioni e schiarite e le temperature sono comprese fra gli 11 e i 17 gradi. A Latina, invece, il tempo peggiora ancora: pioverà tutto il giorno e, a partire dal pomeriggio, sono attesi forti temporali con lampi e fulmini. La temperatura, anche qui, si aggira fra i 14 e 17 gradi.