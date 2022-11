Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 3 novembre 2022: cielo nuvoloso e qualche pioggia Nubi e pioggia nella regione Lazio nella giornata di oggi: temperature comprese fra gli 8 gradi di minima a Rieti e Viterbo e i 21 di massima a Roma e Latina.

A cura di Beatrice Tominic

Improvvisamente, oggi, giovedì 3 novembre, sembra essere arrivato l'autunno. Così, nel cielo, niente più sole caldo e avvolgente, ma un cielo sereno coperto da nuvole e nubi e, in alcuni casi, soprattutto nelle province di Latina, Rieti e Viterbo, arrivano anche le piogge. Anche le temperature sono più basse: superano appena i 20 gradi, fermandosi con quella massima a 21, soltanto a Roma e Latina.

Previsioni meteo Roma giovedì 3 novembre

Oggi anche Roma sembra dire addio all'ottobrata che sembrava destinata a diventare eterna. Le temperature scendono di alcuni gradi: qui la minima, che come sempre si avverte nelle prime ore della mattina e tardi la sera, è intorno ai 12 gradi, mentre la massima si aggira intorno ai 21. Il sole fa capolino dal cielo sereno soltanto nella parte centrale della giornata, dalle ore 10 alle 18. Diversamente, per tutto il resto della giornata, il cielo appare scuro e coperto.

Previsioni meteo nelle altre province del Lazio

Fatta eccezione per la provincia di Frosinone, dove il cielo appare coperto soltanto in tarda mattinata, le altre province si presentano tutte come Roma, con il cielo scuro e coperto e, nei casi peggiori anche qualche pioggia. Nel frusinate le temperature si aggira fra gli 11 e i 19 gradi. Nelle altre province, invece, il tempo appare peggiore. A Latina le temperature sono un po' più miti, comprese fra i 14 e i 21 gradi, ma per tutto il giorno il cielo è caratterizzato dalla presenza di moltissime nuvole e, nella parte centrale della giornata, anche da qualche pioggia. Nubi sparse e piogge isolate anche nelle province di Viterbo e Rieti dove le temperature, rispettivamente, si muovono fra 8 e 17 e 8 e 19 del reatino.