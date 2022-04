Previsioni meteo Roma e Lazio giovedì 21 aprile: allerta gialla per pioggia e vento Oggi, giovedì 21 aprile, sono attesi venti e forti piogge: è stato diramato di allerta gialla dalla tarda mattinata per le prossime 18-24 ore. Temperature comprese fra gli 11 e i 21 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Oggi, giovedì 21 aprile, è una giornata caratterizzata da piogge e forte vento, soprattutto a partire dalla tarda mattinata, su tutto il territorio regionale, compresa la capitale. Nonostante le nubi che portano forti precipitazioni, però, le temperature restano piuttosto miti su tutto il territorio regionale: la minima, che si raggiunge nelle province di Rieti e Viterbo, non scende sotto gli 11 gradi centigradi, mentre la massima di 21 gradi viene registrata sia a Latina che a Frosinone.

Bollettino della Protezione Civile Lazio giovedì 21 aprile

Il dipartimento della Protezione Civile regionale ha diramato un bollettino di allerta gialla per la giornata di oggi. Il maltempo è previsto a partire dalla tarda mattinata di oggi e per le successive 18-24 ore. Secondo l'avviso di condizioni meteorologiche avverse, per oggi sono attesi forti venti di burrasca, soprattutto nelle zone costiere: questo aumenta il rischio di mareggiate su tutti i territori che si affacciano sul mare, e che, quindi, si trovano nelle province di Viterbo, Roma e Latina.

Al vento, però, si aggiungono anche le forti precipitazioni come piogge, sia isolate che sparse e temporali.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio 31 marzo: maltempo e forte pioggia

Le temperature a Roma e nel Lazio giovedì 21 aprile

Come anticipato, oggi nonostante il vento e le forti precipitazioni, le temperature attese non sono in calo. Come scrive Il Meteo.it, infatti, nella capitale restano comprese fra i 13 e i 20 gradi, mentre nelle province di Viterbo e Rieti, in cui si registra una minima di 11 gradi, le massime sono, rispettivamente, di 18 e 19 gradi. Le temperature più alte, però, sono attese nelle due province meridionali, Frosinone e Latina: in entrambi i territori, infatti, si registrano 21 gradi. Le minime, però, raggiungono i 12 gradi nel frusinate e i 13 nel capoluogo pontino.