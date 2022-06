Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 5 giugno 2022: tre città da bollino rosso Caldo da bollino rosso per Rieti, Frosinone e Roma. Cieli coperti e temperature sopra i 30 gradi su tutta la regione Lazio.

A cura di Beatrice Tominic

(La Presse)

Il mese di giugno ha fatto il suo ingresso con un fine settimana caldissimo che si conclude con temperature ancora più alte. Tre province laziali su cinque sono state contrassegnate dal ministero della Salute con la presenza del bollino rosso, cioè il livello 3 (quello massimo) che indica temperature molto elevate. Si tratta di Rieti, Frosinone e Roma, ma anche le altre due province sono citate nello stesso avviso con il bollino verde, livello 1, la città di Viterbo e con il bollino arancione, di secondo livello, quella di Latina.

Previsioni meteo per domenica 5 giugno a Roma: bollino rosso e nubi sparse

Nonostante il gran caldo, la città di Roma oggi è caratterizzata soprattutto dalla presenza di nuvole e nubi che coprono il cielo per tutta la giornata, dalla mattina fino al tardo pomeriggio. Soltanto verso le ore 19, stando a quanto prevede il sito de Il Meteo.it, il cielo si apre e mostra il sole al tramonto, anche se resta qualche nuvoletta.

Le temperature si aggirano fra i 18 gradi come temperatura minima e i 31 di massima: come ricorda il bollettino del ministero della Salute, in questa giornata occorre fare molta attenzione alle azioni e alle proprie abitudini e cercare, il più possibile, di restare in luoghi freschi soprattutto se si è soggetti a rischio o anziani.

Previsioni meteo nelle province della regione Lazio

Oltre alla capitale, anche le altre province soffrono il forte caldo, soprattutto Rieti e Latina. Anche in tutte le altre città della regione Lazio le temperature superano i 30 gradi nella giornata di oggi. Frosinone e Latina, come Roma, oggi sono caratterizzate dalla presenza di cielo coperto per gran parte del giorno, mentre nelle province più a nord, fin dalla mattina, sono presenti i caldi raggi del sole.