Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 29 gennaio: sole e temperature in calo Cielo privo di nuvole e sole alto nel cielo, ma il freddo non abbandona il Lazio: temperature in calo su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

Torna il sole a Roma e nella regione Lazio per l'ultima domenica del mese, 29 gennaio. Il sole sembra splendere in tutte le province laziali, ma le temperature si abbassano notevolmente: le minime partono dai -2 gradi centigradi di Rieti e Viterbo, mentre le massime non superano i 12, registrati soltanto a Latina.

Previsioni meteo Roma: sole e freddo

Anche nella capitale il meteo rispecchia quello di tutto il resto della regione: a parte qualche nuvola in mattinata, il sole splende per tutta la giornata. A Roma le temperature partono da un minimo di un grado fino ad una massima di 11, come scrive il Meteo.it.

Temperature in calo: -2 a Viterbo e Rieti, più mite a Latina

Sole anche in tutte le altre province. A Viterbo e Rieti, le città più fredde, le temperature minime si aggirano sotto lo zero, a -2, soprattutto nella tarda serata. Diverse le massime, intorno ai 7 a Viterbo e ad appena un grado in più a Rieti: anche qui il sole splende nel cielo sereno tutto il giorno assicurando, a chi può, una serena domenica fuori porta o sulla neve per tutto il giorno.

Freddo rigido anche nel frusinate, dove le temperature sono comprese fra l'uno e i 10 gradi: a parte qualche nuvola notturna, anche nell'entroterra del basso Lazio splende il sole.

Più miti le temperature nel capoluogo pontino: a Latina, infatti, si registrano le temperature massime nella regione. Dopo un sabato nuvoloso e con piogge sparse su tutti i territori, anche qui i raggi solari non mancano e il cielo si presenta privo di nubi o nuvole, con le temperature che sono le più alte della regione: la minima di 5 gradi e la massima di 12.