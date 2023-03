Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 26 marzo 2023: cielo nuvoloso e temperature in calo Cielo nuvoloso in questa domenica 26 marzo 2023 nella regione Lazio e a Roma: le temperature sono in calo, comprese fra i 4 e i 17 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Continua il clima primaverile anche per questa domenica, 26 marzo 2023, con temperature che restano miti su tutta la regione Lazio e sulla capitale, comprese fra i 4 gradi centigradi di minima, previsti a Viterbo e Rieti e i 17 di massima, attesi ovunque tranne che nel reatino.

Il cielo, invece, sembra rabbuiarsi: nella giornata di oggi il cielo è nuvoloso quasi ovunque.

Previsioni meteo a Roma questa domenica

Il cielo sulla capitale è sereno variabile. Qualche nuvola, come riporta Il meteo.it, fa capolino nel corso della giornata e copre i raggi solari, soprattutto nella prima parte della giornata, fra la mattina e il primo pomeriggio. Più tardi, invece, è previsto sole e cielo limpido. Le temperature oscillano fra i 10 e i 17 gradi, con picchi verso le ore 15.

Temperature e meteo nelle province della regione

In questa prima domenica di primavera arriva un nuovo abbassamento delle temperature già da oggi (grazie al quale non si escludono nuove nevicate nei prossimi giorni anche a bassa quota). Le province di Rieti e Viterbo sono le più rigide, con temperature minime che si aggirano intorno ai 4 gradi di minima e ai 17 di massima. In entrambi i territori, nel corso della tarda serata, si attendono anche precipitazioni piovose prima di lunedì.

Nel frusinate la temperatura è compresa fra i 7 e i 16 gradi centigradi: è qui che si attende la temperatura massima più bassa della regione. In queste zone le nuvole arrivano già dalla mattinata, caratterizzata da cielo coperto. Nel capoluogo pontino, infine, le temperature sono le più miti, proprio come quelle della capitale, comprese fra i 10 e i 17 gradi. Attese piogge in tarda serata.