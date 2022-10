Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 23 ottobre: sole e temperature oltre i 20 gradi L’ottobrata procede, attenzione soltanto alle nuvole nella prima mattina su capitale e tutte le province. Temperature comprese fra i 14 e i 25 gradi.

A cura di Beatrice Tominic

Si apre come una domenica di sole su quasi tutto il Lazio quella di oggi, la penultima del mese di ottobre, la giornata del 23 ottobre. Poche nuvole fanno capolino soltanto a Roma e Latina: altrove, nei territori della regione, il bel tempo la fa da padroni. Anche il clima resta mite, con temperature massime che supera i 20 gradi in tutte le province. Attenzione però: l'escursione termica fra le prime e le ultime ore del giorno rispetto alla fase centrale della giornata si fa sentire.

Previsioni meteo Roma domenica 23 ottobre

Continua la tipica ottobrata romana con sole e temperature gradevoli: a Roma questa domenica le temperature minime si aggirano intorno ai 17 gradi mentre le minime intorno ai 27. La mattinata parte con qualche nuvola di troppo, ma già a partire dal primo pomeriggio il grigiore del cielo si schiude e lascia passare uno splendido sole che resta fino al giorno dopo, lunedì 24, come si legge sul sito Il Meteo.it.

Previsioni meteo sulle province del Lazio domenica 23 ottobre

Sole anche nelle province, fatta eccezione per il capoluogo pontino. A Latina, proprio come nella capitale, il sole arriva solo nella parte centrale della giornata, ma poi, in serata, il cielo torna coperto dalle nubi. Le temperature qua sono comprese fra la minima di 18 e la massima di 25 gradi centigradi. Temperature più basse, invece, nel frusinate, l'altra provincia più a sud della regione Lazio: qui le massime si fermano un grado prima, a 24 gradi centigradi, mentre le minime addirittura a 14 gradi. Dopo una mattinata con il cielo coperto, infine, anche qui arriva dal primo pomeriggio il sole fino a domani.

Simili le temperature anche a Viterbo e Rieti dove si registrano rispettivamente fra i 15 e i 24 e fra i 14 e i 24. In entrambi i casi, dopo una mattinata nuvolosa e uno splendido pomeriggio, nel cuore della notte arriva qualche nuvola.