Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 23 aprile 2023: nubi sparse e temperature miti Temperature comprese fra gli 8 e i 21 gradi in tutte le province della regione dove, al sole, si alternano nuvole sparse.

A cura di Beatrice Tominic

Cielo nuvoloso e temperature miti in questa penultima domenica del mese, 23 aprile nel Lazio e nella capitale. La minima prevista non scende sotto agli 8 gradi, registrati a Rieti e Viterbo e la massima di 21. Le nuvole che coprono il cielo oggi, nei prossimi giorni porteranno qualche precipitazioni nella regione Lazio.

Previsioni meteo domenica 23 aprile: il tempo nella capitale

Con una temperatura minima 12 gradi e una massima di 20, attesa per le ore 15 di oggi, domenica 23 aprile, la capitale oggi mostra un cielo coperto dalle nuvole, soprattutto in tarda mattinata. In tutto l'arco della giornata, comunque, al cielo sereno si alternano le nubi, come scrive Il Meteo.it. Già a partire da domani, però, alle nuvole sparse si alternano piogge isolate e schiarite su tutto il territorio prima di una settimana di sole.

Il meteo nelle altre province della regione Lazio

Cielo coperto nella tarda mattinata di oggi con nuvole sparse per tutta la giornata anche a Rieti, dove le temperature attese sono comprese fra gli 8 e i 20 gradi. Stessa temperatura minima è quella registrata a Viterbo dove, però, alla massima viene aggiunto un grado: qui il cielo appare nuvoloso per tutto il giorno con nubi sparse e il sole che fa capolino dietro alle nuvole grigie.

Sui 21 gradi si attesta anche la temperature massima prevista a Latina e a Frosinone mentre la minima si stabilizza rispettivamente in 11 e 10 gradi. In entrambi i territori il cielo, coperto da nuvole sparse per tutta la giornata, si copre totalmente verso il primo pomeriggio, quando si toccano anche le temperature più alte della giornata.