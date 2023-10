Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 22 ottobre 2023: cielo nuvoloso con qualche pioggia Cielo nuvoloso con qualche schiarita e qualche pioggia sparsa nella zona appenninica, a Rieti: queste le previsioni meteo di oggi nella Regione Lazio. Temperature non oltre i 23 gradi, registrati a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Nuvole sparse con qualche pioggia isolata nel reatino: queste le previsioni attese per oggi, domenica 22 ottobre, nella regione Lazio. Dopo giorni di allerta gialla per il maltempo e per il vento forte con raffiche di burrasca, la pioggia e i temporali sembrano dare tregua alla regione e alla capitale fatta eccezione per le zone appenniniche. Anche le temperature tornano in calo, comprese fra la minima di 12 gradi e la massima di 23 attesa a Rieti e a Latina.

Che tempo fa oggi a Roma

Dopo qualche pioggia e schiarite nella nottata, la giornata di oggi nella capitale appare grigia con il cielo coperto e grandi nuvoloni. Soltanto da metà pomeriggio si schiarisce e torna il sereno, secondo quanto previsto da Il Meteo.it. Qualche nuvola torna soltanto in tarda serata, mentre il termometro oscilla fra i 16 e i 23 gradi centigradi.

Le previsioni del tempo sulle province

Le temperature più basse, anche oggi, sono attese nei territori del reatino e del viterbese. La minima, in entrambi i casi, è di 12 gradi centigradi, mentre la massima è di 20 a Rieti e 21 a Viterbo. Nella zona appenninica il meteo prevede schiarite a momenti di cielo coperto, con qualche pioggia isolata fra la tarda mattinata e il primo pomeriggio. Nella Tuscia, invece, non è attesa pioggia: soltanto nubi e schiarite che si alternano per tutta la giornata.

Poco più elevate le temperature a Frosinone, dove si muovono fra i 15 gradi di minima e i 21 di massima. Qui, nel capoluogo ciociaro, dopo qualche pioggia notturna, si alternano per tutto il giorno. Più miti invece a Latina, fra i 18 e i 23 gradi centigradi, con cielo nuvoloso e qualche schiarita.