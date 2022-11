Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 20 novembre 2022: cielo nuvoloso e temperature in calo Temperature in calo domenica 20 novembre: i temporali caratterizzano la mattinata di oggi. A poco a poco, tempo in ripresa e schiarite su tutta la regione.

A cura di Beatrice Tominic

In questa domenica 20 novembre la temperatura si abbassa drasticamente: in tutta la regione Lazio le temperature massime non superano i 15 gradi centigradi. Nella giornata di oggi i temporali sembrano bloccarsi, ma non spariscono le nuvole e le precipitazioni sparse che caratterizzeranno anche i prossimi giorni. Piogge forti soltanto nelle province del sud, fra Latina e Frosinone, dove per oggi sono attese piogge e schiarite.

Previsioni meteo a Roma domenica 20 novembre

Nella capitale oggi il cielo è un po' nuvoloso. Anche qui, nella mite Urbe, le temperature sono in calo: i nottata e in mattinata continuano i temporali, ma dalle ore 10 la pioggia si placa. Le nuvole coprono il cielo fino al primo pomeriggio, quando inizia a schiarirsi. Qui le temperature massime non superano i 15 gradi, mentre le minime si fermano a 6 gradi.

Previsioni meteo Roma e Lazio

Proprio come Roma, in ripresa anche le province di Viterbo e Rieti, dove si registrano le stesse temperature: minime di 4 gradi e massime di 11. Anche qui, come sulla capitale, la mattina continua la pioggia e dal primo pomeriggio, al cielo nuvoloso, si aggiungono le prime schiarite. In tarda serata sembra tornare il sereno. Diversamente le province del sud della regione, Frosinone e Latina, continuano ad essere ancora piovose. Nella prima le temperature sono comprese fra i 7 e i 14 gradi, mentre nel capoluogo pontino fra gli 8 e i 15. Qui, in entrambi i casi, i temporali caratterizzano l'intera mattina fino al primo pomeriggio quando il tempo si riprendere, nel cielo restano soltanto le nuvole e arrivano, a poco a poco, le prime schiarite.