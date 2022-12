Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 18 dicembre: torna il sole, ma le temperature si abbassano Torna il sole sulla regione Lazio: cielo sereno con qualche nube sparsa. Temperature in calo su tutte le province.

A cura di Beatrice Tominic

Un nuovo importante calo di temperature caratterizza la giornata di oggi, domenica 18 dicembre. Le minime arrivano a 3 gradi centigradi nella provincia di Viterbo, mentre le massime non superano i 16 gradi di Latina e Roma. Oltre all'abbassamento di gradi, però, oggi torna anche il sole dopo giorni cupi di pioggia e temporali. Per tutta la giornata il tempo sarà sereno o poco nuvoloso.

Previsioni del tempo a Roma: torna il sole

Dopo giorni di allerta gialla per il maltempo, piogge e temporali, torna il sole anche sulla capitale. Fatta eccezione per la tarda mattinata, in cui appaiono nubi e la tarda serata, quando il cielo è definitivamente coperto, il sole splende. Le temperature, come in tutta la regione Lazio, sono leggermente più basse, comprese fra gli 8 e i 16 gradi centigradi, come scrive Il Meteo.it.

Previsioni meteo nella regione Lazio

Fatta eccezione per Rieti dove per tutta la giornata non ci sono nuvole, nelle altre province il cielo è sereno con nuvole sparse. Nel capoluogo appenninico le temperature sono comprese fra i 5 e i 13 gradi centigradi, mentre a Viterbo sono un po' più basse: la minima raggiunge gli appena 3 gradi, mentre la massima non va oltre i 12.

Temperature meno rigide nelle province del sud della regione: a Frosinone sono comprese fra i 7 e i 14 gradi, mentre nel capoluogo pontino fra i e i 16 gradi. Proprio a Latina si registrano le temperature più alte. Il sole e il freddo di questa domenica sembrano destinati a durare per tutta la settimana che precede la vigilia e il giorno di Natale: al massimo si potranno vedere nuvole sparse nella regione.