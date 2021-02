Due giorni di nuvole e sole, poi torneranno le piogge. Sia venerdì 5 febbraio che sabato 6 febbraio saranno giornate a Roma e nel Lazio caratterizzate da tempo variabile, ma per lo più soleggiato. Per la giornata di venerdì, in particolare si prevedono ampie velature sulle regioni centrali, con temperature minime e massime in rialzo. Previsti venti deboli dai quadranti meridionali. Poco mosso il canale di Sardegna, da poco mossi a mossi gli altri mari. Da domenica 7 febbraio, però, il tempo potrebbe nuovamente cambiare: torneranno le piogge e saranno anche di forte intensità. Per quanto riguarda la città di Roma previsti forti temporali soprattutto nel primo pomeriggio e in serata. Incerto e perturbato sarà anche l'inizio della prossima settimana.

In arrivo una perturbazione atlantica nel weekend

Domenica, secondo i meteorologi del sito IlMeteo.it, arriverà sul centro Italia una vasta perturbazione di origine atlantica. I venti in arrivo dai quadranti meridionali, Libeccio e Scirocco, serviranno ad alimentare le celle temporalesche che scaricheranno piogge abbondanti su tutte le regioni tirreniche. Le temperature, proprio perché si tratterà di un'area in arrivo dall'Atlantico, non subiranno variazioni di rilievo verso il basso. Torneranno le piogge, quindi, ma per il momento non il freddo e il termometro si manterrà qualche grado sopra rispetto alla media del periodo.

Le temperature a Roma si manterranno tra i 10 e i 14 gradi anche nella giornata di domenica e dovrebbero rimanere stabili anche nei primi giorni della prossima settimana. A Rieti città, capoluogo della provincia più fredda, le massime non saliranno sopra gli 11 gradi e le minime potrebbero scendere sotto ai 7 gradi.