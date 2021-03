Atteso nelle prossime ore un netto aumento delle temperature in tutta Italia, soprattutto per quanto riguarda i valori delle massime. A Roma e in generale nel Lazio previsti giorni di sole e temperature praticamente primaverili, che sfioreranno e forse supereranno i 20 gradi nelle ore più calde. Il bel tempo, grazie al posizionamento di un vasto anticiclone sulla penisola e all'arrivo di aria calda dal Nord Africa, durerà almeno fino ai primi giorni della prossima settimana.

Previsioni del tempo Roma: arriva la primavera

A Roma previsto sole almeno fino a martedì prossimo. Nello specifico i principali siti meteo concordano nel prevedere giornate soleggiate sia domani, giovedì 25 marzo, che dopodomani, venerdì 26 marzo. Sabato 27 marzo possibili annuvolamenti, soprattutto nel pomeriggio, ma senza precipitazioni. Domenica 28 marzo sarà invece una giornata caratterizzata da sole e temperature tipicamente primaverili: le minime non scenderanno al di sotto dei 10 gradi nella notte e le massime potrebbero superare anche i 20 gradi nelle ore più calde.

Lazio zona rossa almeno fino a domenica

I romani, tuttavia, non potranno sfruttare il weekend per una gita fuoriporta o un pranzo all'aperto. Questo perché il Lazio resterà almeno fino a domenica in zona rossa, ma è possibile un passaggio in zona arancione a partire da lunedì. Fino ad allora, però, i ristoranti potranno effettuare solo il servizio da asporto e il servizio a domicilio. I negozi, inoltre, resteranno chiusi (tranne quelli alimentari e altre categorie considerate di prima necessità). Gli spostamenti, infine, sono vietati, tranne che per casi di salute e di necessità, anche all'interno del proprio comune di residenza. Confermato il coprifuoco dalle 22 alle 5.