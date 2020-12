Domani, mercoledì 23 dicembre, tornerà la pioggia sulla città di Roma, ma si tratterà di brevi precipitazioni alternate a schiarite. Sarà così anche nella giornata della vigilia, giovedì 24 dicembre: il cielo sarà spesso nuvoloso, ma le precipitazioni sulla Capitale dovrebbero essere di modesta intensità. Occhi puntati sulle giornate di Natale e Santo Stefano, quando probabilmente arriverà sull'Italia una corrente di aria gelida dal Polo nord, che porterà venti freddi, neve in collina e anche sulle coste al centro sud (ma sul versante tirrenico) e un crollo delle temperature. Gli esperti prevedono che le massime potrebbero crollare anche di 10 gradi. In particolare anche a Roma la temperatura potrebbe finire sotto zero nella giornata di domenica 27 (tuttavia il cielo sarà sereno e non ci saranno precipitazioni).

Previsioni meteo Natale e Capodanno Roma e Lazio

A Natale, come detto, è previsto l'arrivo di una corrente di aria gelida in arrivo da nord. Le temperature si manterranno vicine allo zero almeno fino al fine settimana, ma è probabile che anche a Capodanno l'Italia sarà stretta dalla morsa del freddo e forse anche del maltempo. Per il momento, però, avvertono i meteorologi, è ancora presto per fare previsioni per la giornata di Capodanno.

Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it. "complice il calo delle temperature la neve tornerà a cadere a quote via via più basse e fino in collina su Toscana, Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo o a quote addirittura prossime alla pianura. Santo Stefano sarà una giornata molto fredda su tutta Italia con il maltempo che si concentrerà al Sud. Dopo una domenica 27 gelida su molte regioni, da lunedì 28 una perturbazione atlantica potrebbe far nevicare in pianura al Nord".

Previsioni meteo Roma domani 23 dicembre

Per domani, 22 dicembre 2020, in arrivo nuvole compatte su Sardegna, Umbria, Toscana, con deboli piogge. Le temperature massime saranno in leggero calo su Sardegna e Lazio. Previste leggere piogge sulla regione Lazio e in generale cielo nuvoloso.