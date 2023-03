Previsioni meteo Roma e Lazio: cielo poco nuvoloso e massime fino a 20 gradi Cielo sereno o poco nuvoloso e temperature fino a massime di 17 gradi. Sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 30 marzo.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 30 marzo, registrano cielo sereno o poco nuvoloso e temperature fino a 17 gradi. Sul fronte delle temperature i valori restano piuttosto stabili, anche se le minime specialmente nell'Alto Lazio possono raggiungere lo zero di notte o al mattino presto. A partire da oggi e poi nei prossimi giorni, come annunciano gli esperti de Il Meteo.it, è in arrivo sull'Italia e sulle regioni centrali una vasta area di bassa pressione, che porta aria polare.

Ne risentiremo soprattutto nel weekend, con il quale inizia il mese di aprile. Un peggioramento che si registrerà a partire da domenica, mentre il tempo resterà ancora stabile fino a sabato, con sole e temperature fino a punte di 20 gradi. La prossima settimana, con la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, il quadro meterologico appare già da ora fortemente perturbato. In arrivo precipitazioni, che potrebbero portare un acquazzone proprio durante le feste.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 29 marzo

Oggi, giovedì 29 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello e sole. Nel dettaglio il cielo è sereno durante la notte, poco nuvoloso al mattino, nel pomeriggio e di sera. Non si attende pioggia. Le temperature in città oscillano tra minime di 10 e massime di 17 gradi e il vento soffia moderato.

Leggi anche Previsioni meteo Roma e Lazio domenica 26 marzo 2023: cielo nuvoloso e temperature in calo

Le previsioni del meteo nel Lazio

Sul resto del Lazio oggi si registrano nubi sparse, ma non è prevista pioggia. Il cielo è nuvoloso o poco nuvoloso su tutti i capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le temperature abbiamo: dai 4 ai 14 gradi su Frosinone, dai 7 ai 16 gradi su Latina, dai zero ai 13 gradi su Rieti, tra i 2 e i 14 gradi su Viterbo. Il vento soffia moderato su tutta la regione.