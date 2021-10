Previsioni meteo Roma e Lazio, cielo nuvoloso sulla Capitale ma oggi non pioverà Secondo le previsioni del sito MeteoAm dell’Aeronautica Militare non sono previste precipitazioni per la giornata di oggi, sabato 2 ottobre. Per la giornata di domani si prevede cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni durante tutto l’arco della giornata. Le previsioni sono aggiornate alle 8 e 30 di oggi.

A cura di Enrico Tata

Il cielo è nuvoloso sulla Capitale ma, almeno per oggi, non sono previste precipitazioni. Questo, però, secondo il sito MeteoAm dell'Aeronautica militare. Diverse sono invece le previsioni per gli altri due principali siti di meteo, 3bMeteo e IlMeteo.it: per gli esperti del primo potrebbe piovere debolmente a Roma nel primo pomeriggio e intorno all'ora di cena. Per il secondo sito, invece, potrebbero verificarsi precipitazioni di debole intensità tra le 11 e le 17. Vedremo chi avrà ragione (queste previsioni sono aggiornate alle 8.30 di oggi, sabato 2 ottobre 2021). Per la giornata di domani si prevede cielo nuvoloso, ma senza precipitazioni durante tutto l'arco della giornata.

Perturbazione in arrivo sull'italia

In generale sull'Italia è arrivato un fronte depressionario che in molte regioni, e anche nel Lazio, comprometterà la stabilità meteorologica in questo fine settimana. Dalla seconda parte della giornata di sabato il tempo peggiorerà rapidamente in Sicilia, nelle aree più interne di Marche e Abruzzo, sulle coste della Calabria ionica e sulla Sardegna orientale. Nella notte di domenica il tempo peggiorerà nettamente in Liguria, Piemonte, Lombardia, Friuli Venezia Giulia, dove si verificheranno temporali e piogge intense. Nella serata di domenica, spiegano gli esperti del sito IlMeteo.it, "non escludiamo la possibilità di rovesci o temporali anche su Toscana, Lazio e Sicilia centro-orientale. Discorso un po' diverso invece per il resto dell'Italia, dove sarà il sole a prevalere, con i venti caldi di Scirocco che potrebbero far nuovamente lievitare le temperature al Sud e sulle coste adriatiche".