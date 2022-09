Previsioni meteo Roma e Lazio 9 settembre: rischio temporali nella notte, poi torna il sole Sole e caldo oggi nel Lazio, con temperature che andranno dai trentuno gradi di Roma ai ventotto di Rieti, la provincia dove farà un po’ più fresco.

A cura di Redazione Meteo

Dopo i violenti temporali che nella giornata di ieri si sono abbattuti sulla capitale e nel resto del Lazio (con la forte tromba d'aria che ha spaventato i residenti di Civitavecchia), oggi tornerà il sole.

Le previsioni meteo per Roma e il Lazio prevedono per venerdì 9 settembre rischio di temporali nella notte e cielo molto nuvoloso al mattino, ma sereno il pomeriggio. Le nuvole dovrebbero diradarsi già a partire dalle nove del mattina, e lasciare il cielo sereno per tutta la giornata, con temperature alte soprattutto verso le 14.

In tutto il Lazio non sono previste piogge, a parte durante la notte, con alcuni temporali in zone sparse della regione. A Roma la temperatura massima raggiungerà i trentuno gradi tra le 14 e le 17 del pomeriggio, ore in cui farà molto caldo e in cui si sconsiglia di uscire, a meno che non sia strettamente necessario. Soprattutto i bambini e le persone anziane dovrebbero essere tenute al riparo in queste ore dominate dall'afa.

A Rieti, Viterbo, Latina e Frosinone le temperature saranno un po' più basse rispetto alle capitale. Se a Roma faranno trentuno gradi, a Rieti ne faranno ventotto, ben tre in meno, mentre nelle altre province le massime si attesteranno sui ventinove gradi. Le minime, invece, oscilleranno tra i diciannove e i trentuno gradi.

La giornata di ieri aveva fatto precipitare le temperature, che però si sono rialzate nuovamente dopo poche ore. Il termometro è tornato sopra i trenta gradi, e la situazione non cambierà molto anche nei prossimi giorni. Il resto della settimana prevede sole e caldo, e non dovrebbero esserci temporali.