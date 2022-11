Previsioni meteo Roma e Lazio 9 novembre: cielo nuvoloso, sta per arrivare il maltempo Oggi, mercoledì 9 novembre, a Roma e in tutto il resto del Lazio il cielo sarà nuvoloso, ma non sono previste piogge, che invece si abbatteranno giovedì sulla regione.

A cura di Redazione Meteo

Oggi, mercoledì 9 novembre, a Roma e in tutto il resto del Lazio il cielo sarà nuvoloso. Le temperature più alte ci saranno nella capitale, con massime a venti gradi nelle ore di picco e minime a dieci gradi, mentre le più basse saranno a Rieti, dove il termometro non salirà oltre i sedici gradi, con una minima di sei gradi. Nei prossimi giorni sono attesi momenti di maltempo, con piogge e temporali che però non dovrebbero protrarsi anche nel fine settimana.

A Roma in particolare le temperature saranno comprese tra dieci e venti gradi, con il picco di caldo tra le 14 e le 17 del pomeriggio. Non sono previste piogge per oggi (mentre domani il maltempo si abbatterà sulla città), e i venti soffieranno moderati per tutta la giornata.

Temperature tra nove e diciotto gradi a Frosinone, dove il cielo sarà nuvoloso come nella capitale. A Latina la minima sarà di tredici gradi, mentre la massima di diciannove gradi, con cielo nuvoloso e assenza di piogge. A Rieti la minima sarà di sei gradi mentre la massima a quattordici, mentre a Viterbo il termometro sarà compreso tra sette e diciassette gradi.

In generale il clima rimarrà questo anche nei prossimi giorni. Unica eccezione la giornata di giovedì, che invece prevede piogge e temporali sulla regione. Le temperature rimarranno invariate almeno fino alla fine della settimana e non dovrebbero scendere, almeno per ora. Anche il cielo rimarrà nuvoloso, mentre i venti soffieranno in genere moderati per tutto il giorno. Per la prossima settimana è previsto un graduale abbassamento delle temperature, che scenderanno sotto i venti gradi.