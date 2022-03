Previsioni meteo Roma e Lazio 9 marzo: freddo e gelo, termometri scendono fino a -5 gradi Nonostante il cielo sereno, continua l’ondata di freddo che ha colpito Roma e il resto del Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Continua l'ondata di freddo a Roma e nel Lazio. Questa mattina, mercoledì 9 marzo, si apre con un clima rigido e basse temperature in moltissime zone del Lazio. Nella capitale la minima scenderà fino a raggiungere i zero gradi, mentre in tutte le altre province della regione – Frosinone, Rieti, Viterbo e Latina – il termometro scenderà molto al di sotto dello zero. Addirittura a Rieti le minime scenderanno fino a -5 gradi, mentre a Viterbo il termometro arriverà a -4. -1 grado anche a Frosinone, mentre a Latina si raggiungerà quota -3 gradi. I venti continueranno a essere tesi, anche se non raggiungeranno le intensità avute nella giornata di ieri, soprattutto la mattina. Burian dovrebbe calmarsi, ma il freddo non accenna a diminuire. Le massime, invece, si attesteranno tra i 7 e i 10 gradi.

Meteo Roma e Lazio 9 marzo: bel tempo e niente pioggia

Nonostante le temperature rigide, in tutto il Lazio è previsto bel tempo. Non sono previste piogge, e il cielo dovrebbe rimanere terso per tutta la giornata, senza annuvolamenti. In particolare a Roma, secondo quanto riportato da Meteo 3B, è previsto "bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 14°C, la minima di 1°C, lo zero termico si attesterà a 1170m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente". La situazione dovrebbe rimanere invariata anche nei prossimi giorni, con assenza di piogge ma temperature fredde e molto rigide rispetto a qualche giorno fa.