Previsioni meteo Roma e Lazio 9 gennaio: allerta meteo per neve Oggi, domenica 9 gennaio, c’è rischio di nevicate alle porte di Roma, tanto che la Protezione civile ha diramato un bollettino di allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Neve sui Campi d’Annibale a Rocca di Papa [Foto da Facebook Meteo Castelli Romani]

Questa mattina, a Roma e nelle altre province del Lazio, le temperature saranno molto vicine allo zero. Questo ha portato la Protezione civile regionale a diramare un allerta meteo per neve su Appennino Rieti, Aniene e Liri da questa mattina e per le successive 36 ore. A rischio pioggia forte la capitale, soprattutto dalle 10 del mattino fino alle 16, ma anche tutte le altre province del Lazio, dove le temperature scenderanno al di sotto dello zero. Le province più fredde sono Rieti e Viterbo, dove il termometro scenderà anche a -3 gradi. Ed è proprio intorno Roma che potrebbe cadere la neve. In tutto il Lazio sono anche previste piogge nelle ore più centrali della giornata. Inizialmente erano previsti temporali, ma secondo le previsioni meteo ci saranno solo piogge abbondanti nella regione dalla tarda mattinata fino al primo pomeriggio di oggi, domenica 9 gennaio.

Il bollettino di allerta meteo per neve nel Lazio

A diramare il bollettino di allerta meteo per oggi, domenica 9 gennaio, è stata la Protezione civile, secondo la quale "si prevedono nevicate a quote superiori ai 400-600 metri, specie sui settori più orientali della regione, con apporti al suolo da deboli a moderati. Il Centro funzionale regionale ha quindi effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità e ha inoltrato un bollettino con allerta gialla per neve su Appennino di Rieti, Aniene e Bacino del Liri. La Sala operativa permanente della Regione Lazio ha diramato l'allertamento del Sistema di Protezione Civile Regionale e invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza".