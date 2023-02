Previsioni meteo Roma e Lazio 9 febbraio: per gli esperti oggi c’è il picco del gelo Per gli esperti oggi ci sarà il picco del gelo. Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per giovedì 9 febbraio registrano sole.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 9 febbraio, registrano nubi sparse con temperature massime che arriveranno a 9 gradi. La settimana in corso è caratterizzata dal bel tempo, la costante è però il freddo, davvero pungente, che sembra non volerci abbandonare. Sono i venti glaciali di Nìcola, come spiegano gli esperti del Meteo.it. Oggi dovrebbe arrivare il picco del gelo. Un cambiamento lo avremo la prossima settimana, con un lieve aumento dei valori.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 9 febbraio

Oggi le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo poco nuovoso. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è coperto da poche nubi durante la notte, ci sono nubi sparse al mattino e cielo coperto di pomeriggio e alla sera. Le temperature oscillano tra minime di 1 massime di 9 gradi. Le precipitazioni sono assenti e il vento soffierà moderato. Cielo coperto o nubi sparse sul resto del Lazio. Mentre a Roma e a Latina le temperature resteranno al di sopra dello zero, negli altri capoluoghi di provincia scendono al di sotto di notte o al mattino presto: si registrano -2 a Frosinone, mentre le città più fredde sono Viterbo e Rieti, con minime fino a -4 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 12 e domenica 13 febbraio

Il fine settimana di sabato 12 e domenica 13 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo stabile e bello. Sabato 12 febbraio su Roma il cielo sarà sereno di notte e al mattino, poco nuvoloso nel pomeriggio e di sera. Le temperature oscilleranno tra minime di 1 e massime di 11 gradi. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà debole. Tempo stabile sul resto del Lazio, le temperature a Viterbo e Rieti scenderanno fino a minime di -5 gradi. Domenica 13 febbraio cielo sereno su Roma, con poche e innucue nubi nel pomeriggio.Temperature tra minime di 3 e massime di 13 gradi, precipitazioni assenti e vento da debole a moderato. Le temperature a Rieti e Viterbo scenderanno a minime di -2.