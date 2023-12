Previsioni meteo Roma e Lazio 9 dicembre: tempo bello, sole e temperature in aumento Tempo bello e soleggiato e temperature in aumento sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 9 dicembre.

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 9 dicembre, registrano tempo stabile e soleggiato. Il weekend del ponte dell'Immacolata è all'insegna del bel tempo. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it la caratteristica più rilevante è che ci troviamo di fronte ad un primo aumento delle temperature. Ad attenderci è infatti una settimana più mite, con massime che sfioreranno i 20 gradi grazie all'influenza dell'alta pressione.

Una pausa al freddo, con una stabilità del quadro meterologico. Dopo la festa di Santa Lucia un fronte freddo alimentato da correnti d'aria di origine artica proveniente dalla Scandinavia attraversa l’Europa centro orientale arrivando anche in Italia. Il ritorno dell'alta pressione è atteso per Natale.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 9 dicembre

Oggi, sabato 9 dicembre, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale brilla il sole con poche nubi per l'intero arco della giornata. Un'occasione perfetta per approfittare del bel tempo e godersi una passeggiata in città, chi non è andato fuori Roma per il ponte, tra le vetrine delle vie dello shopping ammirando le luminarie e gli alberi di Natale del centro storico. Le temperature oggi oscillano tra minime di 9 e massime di 13 gradi e il vento soffia moderato.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo bello anche sul resto del Lazio sabato 9 dicembre. Nel dettaglio il cielo è poco nuvoloso su Frosinone e Viterbo, sereno su Latina e Rieti. Vediamo invece le temperature minime e massime capoluogo per capoluogo: tra 7 e 13 gradi a Frosinone, tra 10 e 14 a Latina, tra 4 e 11 a Rieti, tra 3 e 10 a Viterbo.