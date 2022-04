Previsioni meteo Roma e Lazio 9 aprile: nuvole, forte vento e temperature fino a 17 gradi Cielo poco nuvoloso e possibile debole pioggia, con massime che arriveranno a 17 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per sabato 9 aprile. Diramata l’allerta meteo per forte vento.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 9 aprile, registrano cielo poco nuvoloso e possibile pioggia. Un quadro meterologico quello della giornata, che si preannuncia movimentato dal punto di vista del vento, rispetto al quale il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo, per forti raffiche in città, lungo le coste con mareggiate e in montagna. Come ricordano infatti gli esperti de Il Meteo.it aprile è un mese che ancora può mostrarsi variabile nonostante la primavera, per l'influenza di due masse d'aria d'origine diversa, una proveniente dal Nord Europa, l'altra da Sud. La prossima settimana, la settimana di Pasqua, vedrà su Roma e sul Lazio la rimonta dell'alta pressione, con un aumento delle temperature che supereranno i 20 gradi, regalandoci delle piacevoli e miti giornate.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 9 aprile

Oggi, sabato 9 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo parzialmente nuvoloso, con possibili deboli precipitazioni. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo sarà poco nuvoloso durante la notte, coperto al mattino, sereno nel corso del pomeriggio e di sera. La pioggia potrebbe cadere tra mattina e primo pomeriggio, comunque sarà di debole intensità. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 17 gradi centigradi. Sul resto del territorio del Lazio cadranno piogge sparse su Rieti, mentre su Latina, Frosinone e Viterbo brillerà il sole, coperto da poche nubi. Le temperature negli altri capoluoghi oscilleranno tra minime di 4 e massime di 18 gradi.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 10 aprile

Domenica 10 aprile le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano cielo sereno e soleggiato. Le temperature oscilleranno tra minime di 6 e massime di 16 gradi centigradi. Il sole brillerà indisturbato per l'intero arco della giornata anche sul resto dei capoluoghi di provincia della regione. I valori saranno compresi tra minime di 2 e massime di 17 gradi.