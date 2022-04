Allerta meteo per vento a Roma e nel Lazio 9 aprile: forti raffiche in città Il Dipartimento della protezione Civile per domani 9 aprile 2022 ha diramato l’allerta meteo per vento. Si attendono forti raffiche anche in città, in montagna e lungo le coste.

A cura di Alessia Rabbai

Allerta meteo a Roma e nel Lazio per forti raffiche di vento sabato 9 aprile. A renderlo noto il Dipartimento della Protezione Civile, che oggi pomeriggio ha emesso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse a partire dalla mattina presto di domani e per le successive 18-24 ore, con venti da forti a burrasca attesi su tutto il territorio della regione, sulla Capitale e sul Lazio, dai quadranti occidentali, specie sui settori costieri ed appenninici e mareggiate lungo le coste esposte. "Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile – si legge nella nota – e ad adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta valutati dal Centro Funzionale Regionale". Si raccomanda inoltre ai cittadini di fare attenzione quando si trovano a piedi o in auto in strada e di fissare bene i vasi a finestre e balconi delle proprie abitazioni e uffici.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, sabato 9 aprile

Domani, sabato 9 aprile, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano allerta meteo per forte vento. Nella Capitale il quadro meterologico sarà piuttosto stabile, il cielo sarà poco nuvoloso di notte, con possibile pioggia e schiarite al mattino, sereno nel pomeriggio e di sera. Le precipitazioni potrebbero cadere tra mattina e pomeriggio, saranno comunque di debole entità, mentre per il resto della giornata il tempo sarà bello. Le temperature oscilleranno tra minime di 10 e massime di 17 gradi centigradi. Nel resto del Lazio ci saranno nubi sparse con isolate piogge su Frosinone, cielo poco nuvoloso su Latina, pioggia alternata a schiarite su Rieti e cielo poco nuvoloso su Viterbo. I valori sul resto dei capoluoghi della regione vedranno minime di 4 e massime di 18 gradi.