Previsioni meteo Roma e Lazio 8 settembre: pioggia intensa, forte vento e temporali Pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per domenica 8 settembre. Da stamattina allerta meteo arancione su sei regioni del Centro Nord. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 8 settembre, registrano pioggia intensa, forti raffiche di vento e temporali. L'allerta è arancione su sei regioni del Centro Nord con criticità idrogeologiche e idrauliche. Il centro regionale e il dipartimento della protezione civile hanno diffuso un bollettino di condizioni meteorologiche avverse. L'allerta va da stamattina, domenica 8 settembre, con "rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento". Si tratta nello specifico della perturbazione di origine atlantica, che da stasera interesserà le regioni di Nord-Ovest e la Toscana, con piogge diffuse e temporali e che domani raggiungerà quelle di Nord-Est e a parte del Centro.

"Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull’Italia – si legge nella nota diffusa dalla protezione civile – è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (www.protezionecivile.gov.it), insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo. Le informazioni sui livelli di allerta regionali, sulle criticità specifiche che potrebbero riguardare i singoli territori e sulle azioni di prevenzione adottate sono gestite dalle strutture territoriali di protezione civile, in contatto con le quali il Dipartimento seguirà l’evolversi della situazione".

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, domenica 8 settembre

Oggi, domenica 8 settembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano una giornata all'insegna della forte instabilità. Se una prima parte sarà infatti abbastanza bella e soleggiata, con poche nubi in cielo, verso sera e durante la notte arriveranno piogge abbondanti. Le massime si attestano sui 33 gradi. Il maltempo prosegue a fasi alterne nell'arco della settimana, i valroi sono in leggero calo.