Previsioni meteo Roma e Lazio 8 febbraio: torna il sole, minime a 3 gradi Le previsioni del tempo per Roma e per il Lazio: sole almeno fino a giovedì, poi potrebbe tornare qualche nuvola.

A cura di Enrico Tata

Oggi, martedì 8 febbraio 2022, prevista una giornata soleggiata a Roma e in generale in tutto il Lazio. Le temperature saranno comprese tra 2 e 13 gradi. Anche domani, mercoledì 9 febbraio, il cielo sulla Capitale sarà sereno e le temperature massime si manterranno intorno a 13 gradi. Le temperature minime, invece, saliranno a 4/5 gradi nelle ore più fredde della notte. Il tempo si manterrà sereno almeno fino alla giornata di giovedì 10 febbraio. Nel weekend potrebbe invece comparire qualche nuvola, ma non sono comunque previste precipitazioni se non, forse, nella giornata di sabato.

Secondo gli esperti del sito 3bMeteo.com, l'anticiclone riguadagnerà terreno proprio nella giornata di oggi, "salvo gli ultimi locali residui disturbi su parte del Sud e le temperature gradualmente torneranno a salire entro metà settimana, soprattutto al Centro-Sud. Si aprirà così una nuova fase anticiclonica caratterizzata da stabilità atmosferica e prevalenza di sole". Come detto, è nella giornata di sabato che potrebbe tornare a piovere.

Dopo San Valentino torna la neve

Dopo il giorno di San Valentino, 14 febbraio, le temperature torneranno bassissime e tornerà anche la neve. Secondo gli esperti del sito IlMeteo.it "le proiezioni sul medio e lungo termine iniziano a fiutare movimenti interessanti a scala emisferica ed emerge con sempre maggiore forza l'ipotesi di un'irruzione di una poderosa massa d'aria artica dopo la metà di questo mese. Ciò rappresenterebbe una sorta di sblocco atmosferico di una stasi che dura ormai da diverse settimane, con l'anticiclone che sarebbe pronto a ritirarsi in pieno oceano Atlantico".