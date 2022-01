Previsioni meteo Roma e Lazio 8 e 9 gennaio: weekend anomalo, sabato bel tempo e domenica temporali Sabato 8 e domenica 9 gennaio il meteo sarà molto variabile: oggi ci sarà bel tempo, per domani nel Lazio sono attese piogge e temporali.

A cura di Redazione Meteo

Sarà un weekend dal meteo variabile quello che si sta per aprire su Roma e sulle altre province del Lazio. Sabato 8 gennaio e domenica 9 gennaio sono giorni segnati dalle temperature minime molto basse, che in alcune zone della regione arriveranno anche sotto lo 0, e dai temporali, che ci saranno soprattutto nella giornata di domenica. Le temperature massime, invece, rimarranno sui 10/11 gradi. In particolare sabato il clima sarà sereno e abbastanza piacevole, anche se rispetto ai giorni scorsi le temperature si abbasseranno di qualche grado. Domenica, invece, sono attesi piogge e temporali che dureranno tutta la giornata.

A Rieti e Viterbo temperature sotto lo 0

Sabato 8 gennaio a Roma si apre con il sole, e con temperature che oscilleranno tra i 4 e i 12 gradi. I venti soffieranno moderati, e non sono previste piogge. Anche il cielo non sarà nuvoloso, ma terso e sereno per tutto il giorno. Diversa la situazione per domenica, con temporali che cominceranno verso le 10 del mattino e continueranno fino alle 17. Le temperature saranno comprese tra 3 e 11 gradi. Situazione meteo simile anche a Frosinone, dove sabato ci sarà il sole e temperature fino a 12 gradi, mentre domenica sono previste piogge nelle ore centrali della giornata. Anche a Latina il sabato regalerà bel tempo, mentre la domenica ci saranno precipitazioni nelle ore centrali della giornata, oltre a temperature comprese tra 1 e 11 gradi. Scenderà invece sotto lo 0 il termometro a Rieti e Viterbo. A Rieti le minime arriveranno a -2 gradi, mentre le massime non andranno oltre gli 8. A Viterbo, invece, il termometro segnerà -3 gradi, mentre le massime staranno sui 7.