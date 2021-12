Previsioni meteo Roma e Lazio 8 dicembre: piogge e temporali su tutta la regione Per oggi, mercoledì 8 dicembre, a Roma e nel Lazio sono previsti piogge e temporali, con rischi di disagi per i cittadini.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Sarà una giornata all'insegna del maltempo quella che si apre oggi, mercoledì 8 dicembre, a Roma e nelle altre province del Lazio. Secondo quanto previsto dalle previsioni meteo, piogge e temporali cadranno su tutta la regione a partire dalle prime ore del mattino, con un peggioramento nelle ore serali, dove sono previste precipitazioni più abbondanti. L'ondata di maltempo che oggi colpisce il Lazio continuerà anche nei prossimi giorni, con piogge e temporali che dureranno fino a domenica. Previsto anche un ulteriore abbassamento delle temperature, che in queste notti hanno raggiunto gradi sotto lo zero.

Meteo Roma e Lazio: temperature sotto lo 0 a Rieti e Viterbo

A Roma le temperature saranno comprese tra 5 e 15 gradi, mentre saranno più basse nelle altre province del Lazio. A Rieti il termometro – soprattutto durante le ore notturne, segnerà -2 gradi, mentre a Viterbo arriverà a -1. Temperature minime di 0 gradi a Frosinone, mentre a Latina la minima sarà di 2 gradi. La vetta più alta spetta a Roma, con 15 gradi. Nelle altre province, le temperature massime saranno comprese tra 8 e 13 gradi. Temporali sono previsti a Roma, Latina e Frosinone, mentre a Rieti e Viterbo pioverà ma non con la consistenza delle altre province. Rischi di disagi per i cittadini, con il nodo del consueto allagamento delle strade che potrebbe creare forti problemi ai cittadini, soprattutto per quanto riguarda la viabilità. Soprattutto perché sembra che l'ondata di maltempo prosegua per tutto il giorno, senza lasciare tregua alla regione. Un maltempo che, inoltre, continuerà anche nei prossimi giorni della settimana.