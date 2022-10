Previsioni meteo Roma e Lazio 7 ottobre: cielo coperto ma senza piogge Cielo coperto ma assenza di piogge oggi a Roma e nel Lazio. La giornata di venerdì 7 ottobre sarà caratterizzata anche da un leggero calo delle temperature.

A cura di Redazione Meteo

Calano le temperature, mentre il cielo sarà nuvoloso oggi, venerdì 7 ottobre. A Roma e nel Lazio cominciano a scendere le massime, passando dai ventinove gradi registrati ieri, ai ventidue/ventiquattro gradi previsti per oggi. Il cielo sarà nuvoloso per tutto il giorno, con cielo coperto e nessun segno di apertura – tranne che a Viterbo – ma almeno per il momento non sono previste precipitazioni.

In particolare a Roma le temperature saranno comprese tra sedici e ventiquattro gradi. Il cielo sarà nuvoloso per tutta la giornata, anche se – almeno per il momento – non sono previste piogge e temporali. I venti soffieranno deboli per tutta la giornata, non sono previste allerte meteo. Nei prossimi giorni, soprattutto la prossima settimana, non è escluso che si abbatteranno dei temporali sulla capitale e sulle altre zone del Lazio.

Per quanto riguarda invece la provincia di Frosinone, la minima sarà di sedici gradi, mentre la massima di ventidue gradi. Anche qui non sono previste piogge, ma il cielo sarà nuvoloso, con venti deboli.

A Latina cielo nuvoloso con assenza di piogge, con minime di diciassette gradi e massime che arriveranno a ventitré gradi. I venti soffieranno deboli anche qui, le intensità sono molto minori rispetto ai giorni passati.

A Rieti, provincia in genere più fredda insieme a Viterbo, la minima scenderà addirittura a dodici gradi, mentre le massime non supereranno i ventidue. Il cielo sarà coperto tutta la giornata, ma non è prevista pioggia.

Viterbo oggi sarà l'unica provincia del Lazio dove il cielo sarà aperto in alcune ore della giornata, con minime a tredici gradi e massime a ventitré.