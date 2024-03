Previsioni meteo Roma e Lazio 7 marzo: tregua dalla pioggia, ma arriva il freddo Breve tregua dal maltempo oggi in tutto il Lazio. Il cielo sarà principalmente nuvoloso e a tratti soleggiato, ma non sono previste piogge, che torneranno però già da domani. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Giornata di tregua dalla pioggia per oggi, giovedì 7 marzo. In tutte le province del Lazio sono previsti cielo nuvoloso e temperature più rigide rispetto a quelle cui ci eravamo abituati a febbraio, ma sempre abbastanza temperate. Solo a Viterbo la minima si avvicinerà allo zero, mentre nelle altre province si manterrà tra i due e i sei gradi. Diverso il discorso ovviamente per le temperature massime, che arriveranno fino a quindici gradi.

A differenza dei giorni passati, oggi non ci dovrebbero essere piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati in tutta la regione. Diversa sarà invece la situazione per i prossimi giorni, con il ritorno di piogge e temporali fino alla fine della settimana, e anche nei primi giorni della prossima. Ci vorrà ancora qualche giorno affinché le temperature tornino a essere alte come nei giorni passati, con i termometri che hanno sfiorato addirittura i venti gradi nei giorni più caldi di quella stagione invernale che, in realtà, non è mai arrivata.

Nei prossimi giorni è previsto in generale un peggioramento del tempo su tutta l'Italia, con forti piogge e neve in montagna. La giornata del 7 marzo, come detto, darà un barlume di tregua al maltempo. Questo perché il vortice ciclonico che ha interessato il nostro Paese nelle ultime ore si allontanerà verso i Balcani, regalando un cielo soleggiato o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Ma già entro sera, soprattutto al nord, sono già attesi i primi rovesci che si trascineranno poi per il resto della settimana. Già a partire dall'8 marzo, un calo della pressione farà tornare il maltempo sul Paese.