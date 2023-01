Previsioni meteo Roma e Lazio 7 gennaio: cielo coperto e nebbia, calano le temperature Nebbia a Roma e Frosinone, soprattutto la mattina. In tutto il Lazio i cieli saranno coperti e i venti saranno deboli, ma non sono previste piogge.

Giornata caratterizzata da nuvolosità diffusa in tutto il Lazio. Oggi, sabato 7 gennaio, le condizioni meteo della regione non saranno simili a quelle che abbiamo avuto nelle scorse giornate: se la scorsa settimana il termometro ha raggiunto quasi i venti gradi, non sarà lo stesso per oggi e per i giorni a venire. Le massime, infatti, saranno dappertutto comprese tra dodici e quattordici gradi. Le minime non scenderanno in genere sotto gli otto gradi: a differenza dell'anno scorso, difficilmente quest'anno il termometro andrà sotto lo zero.

Andiamo a vedere il meteo nelle varie province del Lazio. A Roma, sabato sette gennaio, il cielo sarà nuvoloso praticamente per tutta la giornata. Le temperature saranno comprese tra dodici e quattordici gradi, mentre nella mattina banchi di nebbia offuscheranno la visibilità in vari momenti della giornata. Il picco di temperatura si avrà alle 14, mentre quella più bassa alle 23. I venti soffieranno deboli tutta la giornata.

Foschia densa al mattino a Frosinone, con nebbia a banchi, mentre pomeriggio e sera il cielo sarà coperto. La temperatura sarà compresa tra undici e quattordici gradi. Non sono previste piogge e i venti soffieranno deboli sia la mattina sia il pomeriggio.

A Latina la temperatura sarà più o meno stabile per tutto il giorno e oscillerà tra i tredici e i quattordici gradi. Il cielo sarà coperto tutta la giornata, ma a differenza delle altre province non ci sarà nebbia a peggiorare la visuale.

Temperature più rigide a Rieti, dove la minima sarà di otto gradi e la massima non supererà i dodici. Stesse condizioni meteo a Viterbo, dove la massima sarà di undici gradi, con venti che soffieranno deboli e cieli coperti per tutta la giornata.