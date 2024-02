Previsioni meteo Roma e Lazio 7 febbraio: cielo nuvoloso e temperature primaverili Cielo nuvoloso ma temperature sopra la media in tutto il Lazio. Non sono previste piogge, che però arriveranno nel fine settimana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, la giornata sarà caratterizzata da cielo poco nuvoloso e temperature miti. Le massime saranno più o meno sui quindici gradi in tutta la regione, mentre le minime saranno di media sugli undici gradi a Roma, Frosinone e Latina. A Rieti e Viterbo, invece, le minime scenderanno fino ad arrivare a cinque gradi. Non sono previste piogge, mentre i venti soffieranno tra deboli e moderati.

Le temperature rimarranno miti anche per questa giornata. Il caldo anomale che ha colpito tutta l'Italia continuerà anche nei prossimi giorni. Il meteo però, subirà un brusco cambiamento nel fine settimana, con piogge e temporali in arrivo. Secondo quanto spiegato dagli esperti del Meteo.it, sabato e domenica il tempo subirà un netto peggioramento per l'arrivo del ciclone ‘Pulcinella'. Piogge, vento e neve torneranno sulla penisola, e le temperature si abbasseranno drasticamente.

"L'alta pressione che ormai da diversi giorni avvolge l'Italia, garantendo un tempo stabile e un clima fin troppo mite per la stagione, ha i giorni contati ed è destinata ad abdicare – dichiarano – Ciò sarà dovuto alla discesa di un profondo vortice ciclonico proveniente dal Nord Europa, il quale trascinerà verso il Bel Paese un'intensa perturbazione che darà luogo alla formazione di un secondo vortice, proprio sul bacino del Mediterraneo".

L'anticiclone africano che ha colpito l'Italia, facendo registrare queste temperature così alte, durerà almeno fino al 9 febbraio. Fino ad allora, su tutto il Lazio continueranno a esserci temperature primaverili, per poi lasciare spazio alle piogge.