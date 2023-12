Previsioni meteo Roma e Lazio 7 dicembre: sole, freddo con temperature in calo Cielo sereno e sole, con temperature massime che non superano i 12 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il 7 dicembre.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, giovedì 7 dicembre, registrano cielo sereno e sole, con temperature massime fino a 12 gradi. Come annunciano gli esperti de Il Meteo.it "mercoledì, la pressione è in deciso aumento sulla nostra regione e così la giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o al più poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Temperature massime fino a 13 gradi, minime grossomodo stabili".

Nubi sparse e possibili deboli piogge nel weekend. Dalla prossima settimana in vista delle festività natalizie ci attendono invece alcuni cambiamenti rispetto al quadro meterologico. Dopo l'ondata di maltempo dei giorni scorsi torna l'alta pressione delle Azzorre, che ci fa godere di tempo stabile e mite. Lascia il posto poi ad un nuovo ciclone mediterraneo con un'ondata di piogge, temporali e neve.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, giovedì 7 dicembre

Oggi, giovedì 7 dicembre, le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano tempo bello. Nel dettaglio sulla Capitale il cielo è sereno e il sole brilla per l'intero arco della giornata. Le temperature oscillano tra minime di 5 e massime di 12 gradi nelle ore centrali e il vento soffia moderato in città.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Situazione analoga sul resto del Lazio con tempo che si mantiene bello. Nel dettaglio il cielo è sereno e soleggiato su tutti capoluoghi di provincia. Per quanto riguarda le temperature invece abbiamo: dai 2 agli 11 gradi a Frosinone, dai 4 ai 13 gradi a Latina, da zero a 9 gradi a Rieti da zero a 10 gradi a Viterbo. Rieti e Viterbo sono le città più fredde.