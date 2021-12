Previsioni meteo Roma e Lazio 7 dicembre: sole e cielo terso, temperature sotto lo 0 Oggi, martedì 7 dicembre, non sono previste piogge a Roma e nel Lazio, ma le temperature in alcune zone scenderanno sotto lo 0.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata di sole quella prevista per oggi a Roma e nel Lazio. Martedì 7 dicembre si apre con una giornata di sole, senza nuvole nel cielo ma soprattutto senza piogge. A far penare un po' le persone saranno però le temperature rigide, che in alcune zone non supereranno i sette gradi. A Rieti e Viterbo, invece, il termometro scenderà sotto lo zero, arrivando a -2 gradi. Farà freddo nel Lazio, anche se in alcune zone della regione – come Roma – le minime si attesteranno sui 4 gradi. Il clima sarà quindi sì rigido, ma non freddo come a Rieti e Viterbo, dove le temperature – in ogni periodo dell'anno – sono sempre abbastanza rigide. Nei prossimi giorni invece, sono previste piogge e temporali in tutta la regione, con un ulteriore calo delle temperature.

Meteo Roma e Lazio: continuano a scendere le temperature

A Roma in particolare è previsto cielo sereno, senza piogge e con temperature comprese tra 4 e 11 gradi. Drastico calo di temperature a Frosinone, dove invece la temperatura minima sarà di 0 gradi, mentre la massima non salirà oltre i dieci gradi. Termometro compreso tra i 2 e gli 11 gradi a Latina, mentre a Rieti le temperature scenderanno fino ad arrivare a -2 gradi. La massima, invece, non supererà i 7 gradi. Anche a Viterbo il termometro arriverà a segnare -2 gradi, mentre la massima non andrà oltre gli 8. Nei prossimi giorni, come detto, tutta la regione sarà investita da un'ondata di maltempo, che porterà piogge e temporali, oltre che un ulteriore abbassamento delle temperature. E continuerà così fino a fine dicembre, quando sarà una costante avere le temperature minime sotto lo zero.