Previsioni meteo Roma e Lazio 6 novembre: sole e clima sereno, le temperature si abbassano A Roma e in tutte le altre province del Lazio il clima si sta irrigidendo. La giornata di oggi sarà molto serena, con le temperature che però stanno registrando un calo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Date le temperature che ci saranno oggi e anche nei prossimi giorni, è facile immaginare come l'anticiclone stia ancora dominando il clima sulla penisola. Oggi, mercoledì 6 novembre, le temperature registrano sì un abbassamento, ma lieve: in alcune province del Lazio, infatti, le massime continueranno ad attestarsi sopra i venti gradi. Saranno invece molto basse le minime, che nelle province di Rieti e Viterbo arriveranno addirittura a toccare i sette gradi.

La situazione rimarrà invariata anche nei prossimi giorni. In generale in Italia, soprattutto al sud e in Sardegna, nei prossimi giorni è atteso un peggioramento delle condizioni meteo, con tempo instabile e qualche pioggia. Nel Lazio, invece, a parte le province di Rieti e Viterbo che diventeranno sempre più fredde, le massime contineranno a girare intorno ai venti gradi nelle ore più calde. Non c'è scampo comunque: il freddo sta arrivando, anche per effetto di un vortice ciclonico di area fredda che sta per abbattersi sul nostro paese.

Come sarà il meteo oggi? A Roma la minima sarà abbastanza bassa e arriverà a toccare gli undici gradi, mentre la massima salirà fino a ventuno gradi. A Frosinone le temperature saranno comprese tra dieci e venti gradi, mentre a Latina tra quattordici e ventuno gradi. A Rieti e Viterbo ci saranno sette gradi di minima e diciannove di massima: sono le province dove le temperature saranno più rigide. Non sono previste piogge nella giornata di oggi, il cielo sarà sereno con qualche nuvola soprattutto nel pomeriggio, mentre i venti soffieranno principalmente moderati in tutta la regione, e non arriveranno ad avere una forte intensità.