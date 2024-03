Previsioni meteo Roma e Lazio 6 marzo: sole, poche nubi e temperature fino a 16 gradi Tempo stabile con poche nubi e temperature massime fino a 16 gradi sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per mercoledì 6 marzo. Non dovrebbe piovere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, martedì 6 marzo, registrano cielo poco nuvoloso con temperature che arrivano fino a massime di 16 gradi. Come spiegano gli esperti de Il Meteo.it mercoledì la pressione non è molto forte, ma nonostante ciò in questa giornata il bel tempo sarà prevalente e il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso.

Soltanto nel pomeriggio ci possono essere delle precipitazioni sulle zone montuose, comunque non in città. Le temperature massime arrivano fino a 16 gradi, mentre le minime sono stazionarie. per quanto riguarda invece le previsioni della settimana il quadro meteorologico resta stabile fino a venerdì, poi cambia di nuovo: sabato e domenica tornano pioggia anche moderata e temporali. Purtroppo si attende un weekend di maltempo.

Le previsioni del meteo a Roma

Oggi, mercoledì 6 marzo, le previsioni del meteo a Roma registrano tempo stabile e soleggiato, non dovrebbe piovere. Nel dettaglio ci sono nubi sparse di notte, cielo poco nuvoloso al mattino e di pomeriggio e nubi sparse di sera. Le temperature oscillano tra minime di 8 e massime di 16 gradi.

Le previsioni del meteo nel Lazio

Tempo stabile e precipitazioni pressoché assenti anche sul resto del territorio di provincia del Lazio. Il cielo è sereno su Frosinone, poco nuvoloso su Latina, con pioggia e schiarite su Rieti, poco nuvoloso su Viterbo. Per quanto riguarda le temperature invece vediamo come oscilleranno tra minime e massime: tra 5 e 15 gradi a Frosinone, tra 8 e 15 a Latina, tra 4 e 12 a Rieti, tra 5 e 13 a Viterbo.