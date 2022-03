Previsioni meteo Roma e Lazio 6 marzo: cielo sereno ma temperature sotto lo zero Quella che si apre oggi, a Roma e nel Lazio, sarà una giornata dal clima freddo ma dal cielo sereno, caratterizzato dall’assenza di piogge.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi , a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata dal cielo sereno e senza piogge. Nella capitale, a Frosinone, a Latina, Rieti e Viterbo, il solo splenderà per tutta la giornata, e non ci saranno piogge, anche se la giornata sarà caratterizzata dal clima freddo. In alcune delle province del Lazio, inoltre, il termometro scenderà di diversi gradi sotto lo zero. Secondo quanto riporta il sito Meteo 3B, in particolare a Roma i "cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 1036m. I venti saranno al mattino tesi e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordovest. Nessuna allerta meteo presente".

Nelle province del Lazio temperature sotto lo zero

A Rieti il termometro scenderà nelle ore più fredde fino a -3 gradi. Stessa cosa a Viterbo, mentre a Latina segnerà -1 grado. I venti soffieranno tutto il giorno tra forti, soprattutto nelle prime ore del mattino, e moderati, nel resto della giornata. Nei prossimi giorni la situazione meteo rimarrà pressoché invariata, con minime molto rigide, spesso sotto lo zero, e massime che non andranno oltre i dieci gradi. Non sono previste piogge per i prossimi giorni, e il cielo rimarrà sereno in praticamente tutte le zone del Lazio. Non sembra però, nonostante l'arrivo del mese di marzo, che le temperature si alzeranno, arrivando a gradi più alti, almeno per le massime.