Previsioni meteo Roma e Lazio 6 febbraio: cielo nuvoloso ma clima primaverile Temperature quasi primaverili oggi, domenica 6 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio. Non sono previste piogge.

A cura di Redazione Meteo

Sarà una giornata dal clima mite quella che si apre oggi, domenica 6 febbraio, a Roma e nelle altre province del Lazio. In tutta la regione le temperature oscilleranno tra una minima di 7 gradi e una massima di 16, con un clima quasi primaverile nonostante sia ancora inverno. Anche le minime non saranno particolarmente basse: a Rieti e Viterbo, le province più fredde del Lazio, non scenderanno sotto i 2 gradi.

A Roma temperature fino a 15 gradi

A Roma, secondo quanto riportato dal sito Meteo 3B, oggi ci saranno "nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 1952m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Ovest-Sudovest". La situazione sarà simile anche nelle altre province del Lazio, dove non ci saranno piogge né venti che soffieranno troppo forti.

Tempo invariato anche nei prossimi giorni

Quello che ci sarà questa domenica sarà un clima anomalo per il mese di gennaio, con temperature alte che arriveranno anche a 16 gradi. Nei prossimi giorni la situazione sarà più o meno stabile, con il termometro che rimarrà pressoché invariato. Non ci saranno piogge fino a domenica – a meno che la situazione meteo non cambi improvvisamente – anche se per quanto riguarda le temperature minime potrebbero tornare sotto lo zero.