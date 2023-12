Previsioni meteo Roma e Lazio 6 dicembre: basta piogge, torna il bel tempo Torna il bel tempo nel Lazio: dopo l’allerta meteo e i temporali che si sono avuti ieri, oggi ci sarà cielo poco nuvoloso ma assenza di piogge in tutta la regione.

A cura di Redazione Meteo

Dopo le piogge e l'allerta meteo della giornata di ieri oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio torna il bel tempo. Le temperature non saranno molto elevate, segno inequivocabile dell'avvicinarsi dell'inverno, e saranno comprese – almeno le massime – tra gli otto e i tredici gradi. Il cielo sarà nuvoloso per gran parte della giornata in tutta la regione ma senza piogge, che però potrebbero tornare a cadere nei prossimi giorni.

A Roma il cielo sarà poco nuvoloso fino alle 16 del pomeriggio, per poi rischiararsi verso sera. Non sono previste piogge, mentre le temperature saranno comprese tra i nove e i tredici gradi. I venti soffieranno moderati, altre piogge potrebbero cadere nella giornata di venerdì.

Situazione simile a Frosinone, dove le temperature saranno leggermente più basse rispetto a quelle di Roma ma solo di un grado, con la massima che arriverà a dodici gradi nelle ore più calde della giornata. Anche qui il cielo sarà poco nuvoloso fino al pomeriggio e non ci saranno piogge, mentre i venti soffieranno moderati.

A Latina la temperatura massima sarà di tredici gradi, mentre la minima non scenderà oltre i sette. Il cielo sarà nuvoloso fino al pomeriggio, con venti che soffieranno moderati per tutta la giornata. La situazione meteo rimarrà pressoché invariata anche nei prossimi giorni.

A Rieti, come al solito, le temperature saranno più rigide rispetto al resto del Lazio, con il termometro che oscillerà tra due e otto gradi. Nubi sparse saranno presenti per tutta la giornata, e i venti soffieranno moderati.

Anche a Viterbo le temperature saranno più rigide, con la minima a due gradi e la temperatura massima a nove gradi. I venti soffieranno deboli e il cielo sarà sereno.