Previsioni meteo Roma e Lazio 5 gennaio: ondata di maltempo sulla regione, temporali e vento forte Quella di oggi, mercoledì 5 gennaio, sarà una giornata all’insegna del maltempo in tutto il Lazio. Temporali cominceranno a cadere dalle 19.

A cura di Redazione Meteo

Quella che si apre oggi, a Roma e nelle altre province del Lazio, sarà una giornata all'insegna del maltempo e dei temporali su tutta la regione. Mercoledì 5 gennaio sarà una giornata caratterizzata dal cielo coperto, dalle piogge sparse, e dai temporali in serata. A Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo, forti temporali cominceranno a cadere a partire dalle 19 e proseguiranno per tutta la serata. Un maltempo che proseguirà poi anche nel giorno della Befana, il 6 gennaio, con forti temporali per tutto il giorno. Anomale saranno ancora le temperature: a Roma, ad esempio, il termometro arriverà fino a 16 gradi. Un clima che nulla ha a che vedere con quelle che dovrebbero essere le temperature invernali in questo periodo, ma che dovrebbero cominciare a calare a partire già dalla prossima settimana, arrivando molto al di sotto dei 10 gradi.

Venti forti e temporali nel Lazio

In particolare a Roma le temperature raggiungeranno una massima di 16 gradi, mentre le minime non scenderanno sotto gli 11 gradi. Nella prima parte della giornata il cielo sarà coperto, mentre dalle 13 sarà poco nuvoloso. Dalle 19 cominceranno a cadere temporali sulla città, mentre i venti soffieranno forti. Maltempo anche a Frosinone, dove le temperature saranno invece comprese tra 11 e 13 gradi, e le piogge cominceranno a cadere a partire da questa notte. Le precipitazioni continueranno per tutta la giornata, facendosi molto più forti dalle 19, con veri e propri temporali. Temperature tra 11 e 16 gradi anche a Latina, con cieli coperti in mattinata e temporali dalle 19, con venti che soffieranno forti. A Rieti il termometro oscillerà tra 8 e 12 gradi, con piogge dalle 16 e temporali dalle 19, mentre a Viterbo le massime raggiungeranno 16 gradi, e le piogge cominceranno dalle 19.