Previsioni meteo Roma e Lazio 5 febbraio: pioggia e temperature in aumento Cielo coperto e pioggia sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per oggi, sabato 5 febbraio. Le temperature arriveranno a massime di 15 gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 5 febbraio, registrano cielo coperto e pioggia. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 13 gradi centigradi. La novità del weekend saranno due: da una parte il ritorno seppur temporaneo del maltempo, anche se si parlerà di una perturbazione di debole intensità, dall'altra il fronte delle temperature, che saranno in aumento e che vedranno le massime fino a 15 gradi centigradi nelle ore centrali della giornata. Torneranno inoltre le nebbie, alle quali porre particolare attenzione se si è in auto di notte o al mattino presto. Il quadro meterologico in vista per la prossima settimana quindi resterà piuttosto stabile, con cielo sereno e sole che brilleranno praticamente indisturbati sul Lazio, regalandoci delle piacevoli giornate dal sapore quasi primaverile.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, sabato 5 febbraio

Oggi, sabato 5 febbraio, le previsioni del meteo a Roma registrano cielo coperto e pioggia. Le temperature oscilleranno tra minime di 11 e massime di 13 gradi centigradi. Nel dettaglio sulla Capitale il tempo sarà coperto di notte e al mattino, con pioggia debole nel pomeriggio e nubi sparse di sera. Nubi sparse con isolate piogge anche nel resto del Lazio e nebbia specialmente di notte e al mattino su Latina e Viterbo. Le temperature si manterranno piuttosto alte rispetto alla media stagionale e comunque con minime al di sopra dello zero.

Le previsioni del meteo a Roma per domani, domenica 6 febbraio

Domenica 6 febbraio le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio registrano nubi sparse. Sulla Capitale nel dettaglio il cielo sarà poco nuvoloso di notte e per l'intero arco della giornata. Le precipitazioni saranno assenti e il vento soffierà da debole a moderato. Le temperature in città oscilleranno tra i 9 e i 14 gradi centigradi. Nel resto del territorio regionale ci saranno nubi sparse e le temperature arriveranno a toccare punte fino a 15 gradi centigradi.