Previsioni meteo Roma e Lazio 4 settembre: ancora temporali e maltempo Temporali, pioggia, maltempo oggi domenica 4 settembre su Roma e sul Lazio. In serata prevista una schiarita mentre il maltempo darà una tregua a partire da domani.

A cura di Redazione Roma

L'inizio di settembre, dopo lunghi mesi di siccità, su Roma e sul Lazio è all'insegna del maltempo e dei temporali, arrivati a rovinare gli ultimi giorni di ferie degli ultimi vacanzieri, ma anche in agguato di gite fuori porta e fughe dalla città per una passeggiata o un tuffo in mare. Per la giornata di oggi – domenica 4 settembre – sono previsti possibili temporali a partire dalle prima ore dalla mattina, prima sul litorale a Nord della capitale, e poi via via verso sud fino al litorale pontino. Da ora di pranzo possibili rovesci, localmente anche molto intensi, saranno possibili anche nell'entroterra con forti raffiche di vento nelle province di Frosinone, Rieti e Viterbo.

Le previsioni del meteo a Roma per oggi, domenica 4 settembre

Nel dettaglio sulla capitale la maggior probabilità di precipitazioni è previsto per le prime ore di domenica 4 settembre, nel cuore della notta, e per il tardo pomeriggio, con possibili temporali. È previsto cielo coperto lungo tutto l'arco della giornata, fino alla serata quando il cielo tenderà ad aprirsi. Le temperature rimarranno stabili con le massime che non supereranno i 30°, e le temperature minime in lieve discesa attorno ai 20°.

Le previsioni del meteo a Roma per lunedì 5 settembre

Domani – lunedì 5 settembre – le previsioni meteorologiche prevedono un inizio settimana all'insegna del sereno, con temperature nella media stagionale. Su Roma e tutta la regione previsto cielo sereno con possibili annuvolamenti passeggeri. Pioggia e fulmini torneranno nella seconda metà della settimana: tra giovedì e venerdì il maltempo tornerà su Roma e il Lazio.