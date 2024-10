video suggerito

Previsioni meteo Roma e Lazio 4 ottobre: ancora maltempo, allerta piogge e temporali Oggi sul Lazio continueranno a cadere forti piogge, mentre le temperature caleranno e saranno molto rigide rispetto ai giorni scorsi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Redazione Meteo

Pioggia e vento a Roma, nella zona della stazione Termini.

Ancora maltempo sul Lazio. La Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo per il rischio che piogge e temporali possano causare seri danni e disagi nelle varie province. Strade allagate, alberi che cadono, difficoltà nel traffico veicolare: queste sono solo alcune delle possibile conseguenze negative che si abbatteranno sulla regione nelle prossime ore.L'ondata di maltempo dovrebbe interrompersi almeno per il weekend, con le temperature che però rimarranno molto rigide.

L'allerta meteo diramata per la giornata di oggi è di colore giallo. Questo vuol dire che sì, ci saranno piogge e temporali, ma che la loro intensità non dovrebbe essere particolarmente forte. Certo è che, a causa degli eventi estremi che si stanno sempre più verificando a causa del cambiamento climatico, non è detto che le cose non possano cambiare all'ultimo minuto. Le piogge comunque cadranno molto forti in tutte le province: a Roma, Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo le precipitazioni sono previste praticamente per tutta la giornata, con temperature sempre più basse anche rispetto ai giorni scorsi.

A Roma le temperature saranno comprese tra sedici e diciannove gradi, mentre a Frosinone tra quindici e diciassette gradi. A Latina la minima sarà di diciassette gradi, mentre la massima di diciannove gradi. Temperature molto rigide a Rieti, tra tredici e quindici gradi, mentre a Viterbo saranno comprese tra tredici e sedici gradi. Nel fine settimana le temperature rimarranno più o meno queste, anche se non dovrebbero esserci piogge. Non è detto però, che le condizioni meteo non possano cambiare improvvisamente.