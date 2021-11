Previsioni meteo Roma e Lazio 4 novembre: temporali nella notte, poi arriva il bel tempo Nel Lazio ci saranno temporali fino alle 7 del 4 novembre, dopodiché la pioggia lascerà spazio al bel tempo, anche se nelle prime ore della giornata il cielo sarà coperto. Ci sarà quindi a Roma e in tutte le altre province del Lazio una tregua dal maltempo, anche se deboli piogge potranno verificarsi anche nei prossimi giorni.

A cura di Redazione Meteo

La giornata di oggi, giovedì 4 novembre, si apre con il cielo nuvoloso e qualche debole pioggia sparsa in tutta la regione, ma senza i temporali che si sono verificati nella giornata di ieri a Roma e nella altre province del Lazio. I temporali sono continuati fino alle prime ore di questa mattina – con eccezione di Frosinone e Rieti dove continueranno fino alle 7 – ma nelle successive ore della giornata il meteo migliorerà. Si avrà quindi una tregua dal maltempo che negli scorsi giorni ha investito la regione, causando allagamenti e disagi ai cittadini.

A Roma piogge nella notte, poi cielo coperto

A Roma, in particolare, la giornata di oggi si apre con temporali fino all'una di notte circa, poi piogge fino alle 4 del mattino. Con l'arrivo dell'alba però, le precipitazioni smetteranno, dando una tregua dal maltempo alla capitale. Fino alle 13 il cielo sarà coperto, dopodiché si aprirà e arriverà il sereno. Le temperature nella giornata di oggi saranno comprese tra 14 e 18 gradi. I venti, invece, soffieranno forti durante la notte, ma diventeranno poi moderati nel corso della giornata.

Nel Lazio temporali fino alle 7 del mattino

Anche a Frosinone i temporali continueranno per tutta la notte, per poi cessare verso le 7 del mattino. Deboli piogge continueranno a cadere fino alle 13, dopodiché smetteranno e lasceranno spazio a un cielo parzialmente coperto e temperature comprese tra 10 e 17 gradi. Temporali e piogge nella notte anche a Latina, dove poi il resto della giornata vedrà un cielo sereno e bel tempo, così come a Rieti, dove sempre verso le 7 il tempo è destinato a migliorare, con temperature comprese tra 7 e 15 gradi. Deboli piogge nella notte a Viterbo, e cielo parzialmente coperto durante la giornata.