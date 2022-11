Previsioni meteo Roma e Lazio 4 novembre: piogge e temporali, allerta della Protezione civile Temporali sono attesi soprattutto in mattinata a Roma e nelle altre province del Lazio. Il dipartimento di Protezione civile ha diramato un avviso di allerta meteo.

A cura di Redazione Meteo

Foto di Valeria Ciardulli

Continuano a calare le temperature a Roma, Frosinone, Rieti, Latina e Viterbo. Nella giornata di oggi, in particolare, il termometro avrà massime che oscilleranno tra i sedici e i ventuno gradi, e minime che arriveranno anche fino a undici gradi. Ciò che però preoccupa sono i temporali e le piogge sparse che ci saranno, soprattutto nella mattinata e nel primo pomeriggio di oggi. La protezione civile, infatti, ha diramato un bollettino di allerta meteo giallo, dopo che nella giornata di ieri diverse zone nella capitale si sono allagate.

A Roma oggi sono attese temperature tra i tredici gradi e i ventuno gradi. Temporali ci saranno fino alle 13, dopodiché il cielo dovrebbe tornare sereno e le piogge cessare. Anche a Frosinone temperature comprese tra tredici e diciotto gradi, con piogge e temporali fino alle 13. Nel pomeriggio il cielo sarà nuvoloso.

A Latina temperature comprese tra quindici e ventuno gradi, con pioggia in mattinata. Stessa cosa a Rieti, dove però le temperature saranno molto più basse, con massime di sedici gradi e piogge anche nel pomeriggio. Temporale invece ma solo fino alle 7 del mattino a Viterbo, dove poi il meteo migliorerà nel corso della giornata.

"Tenuto conto altresì delle caratteristiche spazio-temporali delle precipitazioni previste e della loro intensità, dello stato di saturazione dei suoli e dei livelli dei corsi d’acqua, nonché delle indicazioni rese disponibili dai presidi territoriali e dalla modellistica idrologica ed idraulica, della suddivisione del territorio regionale in Zone di Allerta – si legge nel bollettino – il Centro Funzionale Regionale ha effettuato la valutazione dei Livelli di Allerta/Criticità, riportata nelle seguenti tabelle, con validità dalle prime ore di domani, 04/11/2022 e per le successive 9 -12 ore. Si invitano pertanto gli Enti destinatari ad attivare le fasi operative previste dalla propria pianificazione di Protezione Civile ed adottare tutti gli adempimenti di competenza in relazione ai seguenti Livelli di Allerta".